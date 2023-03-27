Профсоюз врачей Израиля объявил о приостановке работы системы здравоохранения со вторника, 28 марта, до объявления об отмене судебной реформы.

Об этом пишет «Гаарец».

Также национальный профсоюз Израиля закрывает аэропорт Бен-Гурион на фоне протестов против судебной реформы в стране.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.

По мнению протестующих, представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.