Нетаньяху подтвердил, что коалиция согласилась приостановить судебную реформу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что правящая коалиция согласилась приостановить реализацию судебной реформы до лета.

«Я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии кнессета», — цитирует его ТАСС.

При этом израильский министр добавил, что реформа, которая должна «вернуть потерянный баланс между ветвями власти», всё равно будет осуществлена.

Нетаньяху ожидает, что до следующей сессии кнессета согласие касательно реформы будет достигнуто.

Ранее израильское радио Kan передавало, что Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы.

Также сообщалось, что по меньшей мере 100 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.