Kan: премьер Израиля согласился приостановить судебную реформу до лета 

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы до лета.
Kan: премьер Израиля согласился приостановить судебную реформу до лета 
  • AP
  • © Abir Sultan/Pool Photo

Об этом сообщило радио Kan со ссылкой на партию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «Еврейская сила».

Отмечается, что это связано с желанием «провести реформу в диалоге».

Также в сообщении говорится, что Бен-Гвир, в свою очередь, попросил создать в Израиле Нацгвардию, которая будет подчиняться министру нацбезопасности. 

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

СМИ писали, что Нетаньяху также проводит встречу с Бен-Гвиром после его угроз уйти в отставку, если судебная реформа будет отложена.

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