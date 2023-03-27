Kan: премьер Израиля согласился приостановить судебную реформу до лета 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы до лета.

Об этом сообщило радио Kan со ссылкой на партию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «Еврейская сила».

Отмечается, что это связано с желанием «провести реформу в диалоге».

Также в сообщении говорится, что Бен-Гвир, в свою очередь, попросил создать в Израиле Нацгвардию, которая будет подчиняться министру нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

СМИ писали, что Нетаньяху также проводит встречу с Бен-Гвиром после его угроз уйти в отставку, если судебная реформа будет отложена.