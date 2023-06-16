«Список претендентов продолжает пополняться»: в МИД РФ сообщили о намерении почти 20 стран присоединиться к БРИКС

Почти 20 государств хотят присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это отражает возрастающую роль объединения на международной арене. По словам аналитиков, интерес целого ряда стран к членству в БРИКС свидетельствует о поиске ими альтернативы международным институтам, в которых доминирует Запад. Как отмечают эксперты, в контексте расширения БРИКС речь идёт о возникновении сообщества с принципиально другим уровнем возможностей в геоэкономике.

Число государств, выразивших заинтересованность во вступлении в БРИКС, приближается к 20. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он добавил, что «обсуждение того, каковы могут быть критерии вхождения в БРИКС, продолжается», а ЮАР, которая примет ближайший саммит объединения, эту работу «интенсифицировала».

«Углублённый разговор по данному сюжету состоялся на встрече министров иностранных дел БРИКС как в «пятёрочном» формате самих участников БРИКС, так и в формате «пятёрка БРИКС плюс так называемые друзья БРИКС» в Кейптауне в первых числах июня. Между этой встречей и саммитом объединения в конце августа предстоят дополнительные контакты, дополнительные обсуждения», — пояснил Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что при всей важности разработки условий вступления «в конечном счёте расширение БРИКС» является предметом политического решения. В связи с этим Рябков напомнил об успешном опыте консенсуса по принятию в объединение ЮАР «без всяких критериев».

Сергей Рябков

РИА Новости

© Нина Зотина

«Мы призываем партнёров по БРИКС подойти к этой теме максимально незашоренно, открыто. И могу сказать, что, на наш взгляд, арабский мир и Азиатско-Тихоокеанский регион явным образом «просятся» в БРИКС, поскольку их представителей на сегодня там нет. Но будем смотреть, что конкретно можно будет предложить лидерам на этот счёт, внести на решение лидеров на саммите в Йоханнесбурге», — указал он.

Сергей Рябков также обратил внимание на равноправный статус участников БРИКС. По его словам, группа объединяет государства, которые не руководствуются принципом «ведущий — ведомый». Вместо этого, по его словам, страны коллегиально «формируют конструктивную повестку дня».

«На принципах равенства»

Напомним, в 2022 году ряд стран выразили намерение присоединиться к группе БРИКС, которая на данный момент включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику.

Этот процесс продолжился и в текущем году. Как сообщил 20 мая посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал, «официальные и неформальные запросы» насчёт присоединения к БРИКС приходят «почти каждую неделю».

В частности, 14 июня посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что заявку на вступление в группу подал Египет.

Также по теме «Гегемония Вашингтона уходит в прошлое»: как Россия борется за многополярное устройство мира Мир сейчас находится в стадии формирования нового многополярного порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США,...

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Борисенко добавил, что Египет заинтересован в развитии торговли и других видов экономической кооперации с Россией и сейчас «идёт процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчётов».

Список стран, которые планируют присоединиться к БРИКС, не публиковался, отмечают аналитики. Однако, с точки зрения политологов, примерное представление о нём можно получить, исходя из состава участников совещания глав МИД стран БРИКС, которое прошло 2 июня в Кейптауне.

Сергей Лавров на встрече глав МИД БРИКС в ЮАР

РИА Новости

Ранее стало известно об аналогичных планах Алжира. Как рассказал в феврале 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, это североафриканское государство входит в число лидеров среди претендентов на вступление в группу.

Позже, по итогам совещания глав МИД БРИКС в июне, Лавров заявил, что организация «символизирует эволюцию многополярного мира». Он добавил, что БРИКС основывается «на принципах равенства, взаимоуважения, консенсуса, невмешательства и строгого следования Уставу ООН».

«Интенсивный поиск альтернативы»

Отметим, что на растущую значимость БРИКС обращают внимание и на Западе. Так, в мае газета The Financial Times в материале, посвящённом снижению влияния G7, отмечала, что сейчас БРИКС находится на пути к тому, чтобы стать авторитетной международной организацией. По мнению автора статьи, участников этой группы объединяет желание не зависеть от США и их близких союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий.

В свою очередь, бывший советник Белого дома Джозеф Салливан в апрельской статье для Foreign Policy допустил, что появление новой валюты БРИКС может пошатнуть позиции доллара.

«В отличие от конкурентов, предложенных в прошлом, вроде цифрового юаня, эта гипотетическая валюта на самом деле обладает потенциалом узурпировать или, по крайней мере, поколебать место доллара на троне», — написал Салливан.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, в ближайшее время состав БРИКС может увеличиться с нынешних пяти до десяти государств.

«БРИКС — это довольно гибкая структура, которая способна к дальнейшему расширению. В этом её преимущество. Я думаю, что на нынешнем этапе она может расшириться до восьми — десяти участников. И это, безусловно, изменит суть организации, учитывая, с чего она начиналась», — отметил эксперт в беседе c RT.

Интерес различных стран к БРИКС Евстафьев объясняет тем, что в мире сейчас идёт «интенсивный поиск альтернативы» институтам, в которых доминирует Запад.

Также по теме Востребованное лидерство: какие перспективы открывает возможное расширение БРИКС Алжир планирует присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил президент арабской республики Абдельмаджид Теббун в интервью государственному...

«БРИКС стал привлекать другие государства, потому что они ищут альтернативу «миру демократии», который железной рукой формируют США. Никто не хочет, чтобы их экономические интересы игнорировались ради неких абстрактных и непонятных людям ценностей и политических задач. Государства выступают за нормальное развитие, а США предлагают им затянуть пояса ради целей, которые к ним не имеют никакого отношения», — говорит Евстафьев.

Сходной точки зрения придерживается и политолог Андрей Суздальцев.

«БРИКС отражает интересы огромного количества стран, у которых сейчас открылись новые возможности. У них появился выбор таких действий, которые больше не регулируются Вашингтоном. Ведь западная политика — это коалиционная политика, но это коалиция феодального, вассального типа. Такой подход многих в мире не устраивает», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Стремящиеся вступить в БРИКС страны видят в этой организации в том числе возможность обезопасить свои торговые операции, полагает Дмитрий Евстафьев.

«БРИКС — это объединение стран, находящихся в индустриальной фазе развития. Эти государства хотят обеспечить защищённость мировой торговли, которую современная система, основанная на долларовых расчётах, не предоставляет. Поэтому идёт поиск альтернативы», — сказал аналитик.

При этом политолог подчеркнул, что работа БРИКС направлена не только на дедолларизацию мировой экономики.

«Отказ от доллара решает лишь узкие торговые задачи. Здесь же идёт разговор о возникновении нового институализированного сообщества с совершенно другим уровнем возможностей в геоэкономике», — заключил Дмитрий Евстафьев.