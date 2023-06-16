«Список претендентов продолжает пополняться»: в МИД РФ сообщили о намерении почти 20 стран присоединиться к БРИКС
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Число государств, выразивших заинтересованность во вступлении в БРИКС, приближается к 20. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Он добавил, что «обсуждение того, каковы могут быть критерии вхождения в БРИКС, продолжается», а ЮАР, которая примет ближайший саммит объединения, эту работу «интенсифицировала».
«Углублённый разговор по данному сюжету состоялся на встрече министров иностранных дел БРИКС как в «пятёрочном» формате самих участников БРИКС, так и в формате «пятёрка БРИКС плюс так называемые друзья БРИКС» в Кейптауне в первых числах июня. Между этой встречей и саммитом объединения в конце августа предстоят дополнительные контакты, дополнительные обсуждения», — пояснил Рябков.
Замглавы МИД РФ отметил, что при всей важности разработки условий вступления «в конечном счёте расширение БРИКС» является предметом политического решения. В связи с этим Рябков напомнил об успешном опыте консенсуса по принятию в объединение ЮАР «без всяких критериев».
- Сергей Рябков
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Мы призываем партнёров по БРИКС подойти к этой теме максимально незашоренно, открыто. И могу сказать, что, на наш взгляд, арабский мир и Азиатско-Тихоокеанский регион явным образом «просятся» в БРИКС, поскольку их представителей на сегодня там нет. Но будем смотреть, что конкретно можно будет предложить лидерам на этот счёт, внести на решение лидеров на саммите в Йоханнесбурге», — указал он.
Сергей Рябков также обратил внимание на равноправный статус участников БРИКС. По его словам, группа объединяет государства, которые не руководствуются принципом «ведущий — ведомый». Вместо этого, по его словам, страны коллегиально «формируют конструктивную повестку дня».
«На принципах равенства»
Напомним, в 2022 году ряд стран выразили намерение присоединиться к группе БРИКС, которая на данный момент включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику.
Этот процесс продолжился и в текущем году. Как сообщил 20 мая посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал, «официальные и неформальные запросы» насчёт присоединения к БРИКС приходят «почти каждую неделю».
В частности, 14 июня посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что заявку на вступление в группу подал Египет.
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — рассказал дипломат в интервью ТАСС.
Борисенко добавил, что Египет заинтересован в развитии торговли и других видов экономической кооперации с Россией и сейчас «идёт процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчётов».
Список стран, которые планируют присоединиться к БРИКС, не публиковался, отмечают аналитики. Однако, с точки зрения политологов, примерное представление о нём можно получить, исходя из состава участников совещания глав МИД стран БРИКС, которое прошло 2 июня в Кейптауне.
- Сергей Лавров на встрече глав МИД БРИКС в ЮАР
- РИА Новости
Ранее стало известно об аналогичных планах Алжира. Как рассказал в феврале 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, это североафриканское государство входит в число лидеров среди претендентов на вступление в группу.
Позже, по итогам совещания глав МИД БРИКС в июне, Лавров заявил, что организация «символизирует эволюцию многополярного мира». Он добавил, что БРИКС основывается «на принципах равенства, взаимоуважения, консенсуса, невмешательства и строгого следования Уставу ООН».
«Интенсивный поиск альтернативы»
Отметим, что на растущую значимость БРИКС обращают внимание и на Западе. Так, в мае газета The Financial Times в материале, посвящённом снижению влияния G7, отмечала, что сейчас БРИКС находится на пути к тому, чтобы стать авторитетной международной организацией. По мнению автора статьи, участников этой группы объединяет желание не зависеть от США и их близких союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий.
В свою очередь, бывший советник Белого дома Джозеф Салливан в апрельской статье для Foreign Policy допустил, что появление новой валюты БРИКС может пошатнуть позиции доллара.
«В отличие от конкурентов, предложенных в прошлом, вроде цифрового юаня, эта гипотетическая валюта на самом деле обладает потенциалом узурпировать или, по крайней мере, поколебать место доллара на троне», — написал Салливан.
По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, в ближайшее время состав БРИКС может увеличиться с нынешних пяти до десяти государств.
«БРИКС — это довольно гибкая структура, которая способна к дальнейшему расширению. В этом её преимущество. Я думаю, что на нынешнем этапе она может расшириться до восьми — десяти участников. И это, безусловно, изменит суть организации, учитывая, с чего она начиналась», — отметил эксперт в беседе c RT.
Интерес различных стран к БРИКС Евстафьев объясняет тем, что в мире сейчас идёт «интенсивный поиск альтернативы» институтам, в которых доминирует Запад.
«БРИКС стал привлекать другие государства, потому что они ищут альтернативу «миру демократии», который железной рукой формируют США. Никто не хочет, чтобы их экономические интересы игнорировались ради неких абстрактных и непонятных людям ценностей и политических задач. Государства выступают за нормальное развитие, а США предлагают им затянуть пояса ради целей, которые к ним не имеют никакого отношения», — говорит Евстафьев.
Сходной точки зрения придерживается и политолог Андрей Суздальцев.
«БРИКС отражает интересы огромного количества стран, у которых сейчас открылись новые возможности. У них появился выбор таких действий, которые больше не регулируются Вашингтоном. Ведь западная политика — это коалиционная политика, но это коалиция феодального, вассального типа. Такой подход многих в мире не устраивает», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.
Стремящиеся вступить в БРИКС страны видят в этой организации в том числе возможность обезопасить свои торговые операции, полагает Дмитрий Евстафьев.
«БРИКС — это объединение стран, находящихся в индустриальной фазе развития. Эти государства хотят обеспечить защищённость мировой торговли, которую современная система, основанная на долларовых расчётах, не предоставляет. Поэтому идёт поиск альтернативы», — сказал аналитик.
При этом политолог подчеркнул, что работа БРИКС направлена не только на дедолларизацию мировой экономики.
«Отказ от доллара решает лишь узкие торговые задачи. Здесь же идёт разговор о возникновении нового институализированного сообщества с совершенно другим уровнем возможностей в геоэкономике», — заключил Дмитрий Евстафьев.
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