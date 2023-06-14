Посол России в Каире: Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — сказал он.

Дипломат объяснил, что Египет интересует то, что страны БРИКС занимаются переводом торговли на альтернативные валюты.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что в присоединении к БРИКС заинтересованы около 13 государств.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.