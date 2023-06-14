Посол России в Каире: Египет подал заявку на вступление в БРИКС
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью ТАСС.
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — сказал он.
Дипломат объяснил, что Египет интересует то, что страны БРИКС занимаются переводом торговли на альтернативные валюты.
Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что в присоединении к БРИКС заинтересованы около 13 государств.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.