Рябков: почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
Об этом информирует ТАСС.
«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться», — сказал дипломат.
По его словам, данный факт свидетельствует о «возрастающей и уже очень существенной» роли БРИКС на международной арене как «объединения единомышленников».
Ранее Египет подал заявку на вступление в БРИКС.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили ход подготовки к предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.