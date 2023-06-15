Рябков: почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.

Об этом информирует ТАСС.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться», — сказал дипломат.

По его словам, данный факт свидетельствует о «возрастающей и уже очень существенной» роли БРИКС на международной арене как «объединения единомышленников».

Ранее Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили ход подготовки к предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.