«Часть информационной войны»: в МИД Ирана ответили на критику со стороны Зеленского

Президент Украины ведёт антииранскую пропаганду для привлечения дополнительной военной и финансовой помощи западных стран, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи. Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Тегеран за якобы поставки России беспилотников, которые используются в ходе СВО. Кроме того, глава киевского режима предложил ввести на 50 лет рестрикции в отношении Ирана. С точки зрения экспертов, Киев, выступая с подобными инициативами, старается подыграть коллективному Западу во главе с США, который продолжает добиваться международной изоляции Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт антииранскую пропаганду с целью привлечения военной и финансовой помощи от Запада, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

«Очередное воспроизведение ложных утверждений президента Украины в адрес исламской республики является антииранской пропагандой и частью информационной войны. Это направлено на привлечение ещё большего количества оружия и финансовой помощи со стороны западных стран», — приводит его слова ТАСС.

В то же время дипломат подтвердил готовность Тегерана принять участие в политическом урегулировании украинского конфликта.

«Иран всегда заявлял, что он выступает против продолжающейся войны на Украине, сожалеет о боли и страданиях украинского народа, подчёркивает необходимость найти политическое решение (конфликта. — RT) и готов помочь в его реализации», — подчеркнул он.

Без доказательств

На минувшей неделе Зеленский заочно обратился к иранцам и заявил, что их «толкают ещё глубже и глубже на тёмную сторону истории», поскольку исламская республика якобы поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине.

Комментируя этот выпад, Канани Чафи сказал, что Тегеран неоднократно демонстрировал готовность совместно изучить утверждения о применении дронов, однако Киев отказывается от сотрудничества с иранскими экспертами.

«Украина избегает переговоров с Ираном, что подтверждает безосновательность претензий, наличие конкретных политических целей и мотивов подобных обвинений в адрес исламской республики», — подчеркнул представитель МИД.

Тегеран

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Напомним, что Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских БПЛА для их использования в ходе СВО. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала эти слухи «набором ни на чём не основанных умозаключений и притянутых за уши предположений», которые пытаются продвигать западные страны.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Россия сегодня» отмечал, что доказательств якобы имевших место поставок беспилотников так и не было предъявлено.

«Западники затеяли шумиху в Совете Безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, всё в стиле хайли лайкли. Фактов привести не могут, да и не пытаются», — констатировал Лавров.

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Опровергали подобные нападки и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ на эту тему, называл их вбросами и подчёркивал, что российская армия использует дроны отечественного производства.

Санкции на полвека

Отметим, что Зеленский на днях также предложил ввести санкции против Тегерана сроком на 50 лет. Соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду. В конце апреля украинское правительство предложило внести такую инициативу на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В числе предложенных рестрикций: ограничение на торговые операции с товарами военного и двойного назначения, препятствование выводу капиталов резидентами Ирана за пределы Украины, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана, а также запрет на инвестиции в пользу Ирана со стороны украинских резидентов.

Американский курс

Зеленский, руководствуясь западным курсом в отношении Ирана, также старается подвергнуть ИРИ активной критике, обвинить республику в оказании помощи России, отметил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Коллективный Запад во главе с США относится к Ирану как к государству-изгою, которое нужно повсеместно во внешнеполитическом отношении изолировать. И естественно, по возможности нанести ему урон в экономической, военной и социально-политической сферах. В том, что Киев следует американским нарративам, нет никакого сомнения. США — это курирующее государство, которое помогает Украине, но взамен требует беспрекословно следовать в фарватере его внешней политики. И в Киеве всё исполняют», — подчеркнул политолог.

Исфахан

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Аналогичной точки зрения придерживается заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«В этом случае Зеленский подыгрывает Западу. Президент Украины и его покровители убеждены, что Иран оказывает России помощь беспилотниками. При этом прямых доказательств нет. Однако несколько месяцев назад эту тему активно муссировали и в западной прессе, и на Украине», — отметил эксперт.

Он также считает немаловажным тот факт, что Тегеран на протяжении многих лет является одним из ключевых противников Вашингтона.

«Такой расклад наблюдается с 1979 года. Против Ирана уже действуют широкие международные рестрикции, Тегеран включается во все американские санкционные списки. Зеленский, обвиняя Иран, подыгрывает Западу и привлекает внимание к себе. Для киевского руководства очень важно поддерживать к себе интерес. Отсюда же следуют и приёмы различных государственных деятелей и бурные заявления, которые вызывают неоднозначную реакцию», — пояснил Сидоров.

По его словам, украинский политический класс в последние годы сделал ставку на подчинение США и поэтому полностью следует в фарватере американской политики, игнорируя собственные национальные интересы.

«Киев занял подчинённое положение уже давно. Администрация Зеленского, Порошенко — все они были инструментами Запада. Да и весь переворот был спровоцирован Западом. У киевского режима нет собственного мнения даже в том, что касается тактических задач на поле боя. Вашингтон и Брюссель плотно курируют Украину», — подчеркнул политолог.

При этом он выразил уверенность, что санкционные инициативы вряд ли как-то повлияют на Иран, который уже и так находится в изоляции.

«По большому счёту западные политики не взаимодействуют с иранским руководством после того, как Трамп разорвал ядерную сделку. Они, конечно, пытаются покупать у Тегерана нефть, потому что сейчас она им необходима как никогда. Во всём остальном коллективный Запад противопоставляет себя Ирану. Таким образом, обеспечить ещё большую изоляцию ИРИ Украина просто не в состоянии», — заключил эксперт.