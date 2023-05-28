ISNA: Иран раскритиковал Зеленского после его претензий к Исламской республике
Об этом сообщает агентство ISNA.
«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана», — сказал Канани.
При этом он подчеркнул, что подобные высказывания Киева делаются с целью привлечения как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран.
Ранее в ЕС расширили санкции против Ирана, объяснив это нарушениями прав человека.
Также американский сенатор Тед Круз предложил сорвать санкциями сотрудничество России и Ирана.