ISNA: Иран раскритиковал Зеленского после его претензий к Исламской республике

Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что недавние слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Исламской Республики о якобы поддержке «террористических действий России» являются политическим шоу.

Об этом сообщает агентство ISNA.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана», — сказал Канани.

При этом он подчеркнул, что подобные высказывания Киева делаются с целью привлечения как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран.

Ранее в ЕС расширили санкции против Ирана, объяснив это нарушениями прав человека.

Также американский сенатор Тед Круз предложил сорвать санкциями сотрудничество России и Ирана.