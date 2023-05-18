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Американский сенатор Круз предложил сорвать санкциями сотрудничество России и Ирана

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Американский сенатор Тед Круз сообщил, что совместно с коллегами разрабатывает законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между странами.

«Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта... который заставит... противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений», — цитирует его РИА Новости.

Политик уточнил, что законопроект предусматривает заморозку иранских активов на миллиарды долларов.

Кроме того, президент США Джо Байден, согласно инициативе, должен будет использовать эти деньги для компенсации Украине выплат.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчётов в рублях и риалах.

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