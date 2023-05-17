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Новак: Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчётов в рублях и риалах

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчётов в рублях и риалах.
Новак: Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчётов в рублях и риалах
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Могу сказать, что у нас уже порядка 80% взаиморасчётов идут в национальных валютах: в риалах и рублях», — цитирует его ТАСС.

Новак добавил, что стороны в настоящее время рассматривают возможность ведения расчётов ещё и в юанях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.

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