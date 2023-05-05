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Лавров: работу по наращиванию использования нацвалют в странах ШОС уже не остановить

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхаской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.
Лавров: работу по наращиванию использования нацвалют в странах ШОС уже не остановить
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.

«Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчётах между членами ШОС. Для этого можно применять те практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка развития, в рамках Азиатского банка реконструкции и развития, и в рамках Нового банка развития БРИКС. Всё это обсуждалось, всё это весьма актуально», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, все соответствующие вопросы рассматриваются профильными ведомствами, министерствами финансов, центральными банками стран – членов ШОС.

«Работа эта идёт, её уже, в общем-то, не остановить», — отметил Лавров.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

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