Украинское правительство предложило СНБО ввести санкции в отношении Ирана

Короткая ссылка
Украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении Ирана.
Украинское правительство предложило СНБО ввести санкции в отношении Ирана
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

«Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран», — цитирует сообщение кабмина Украины ТАСС.

По словам первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киев хочет ввести санкции против Тегерана за якобы оказание помощи России.

В марте глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Украина до сих пор не представила никаких документов, доказывающих, что Россия применяла в ходе спецоперации иранские беспилотники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить