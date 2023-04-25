Украинское правительство предложило СНБО ввести санкции в отношении Ирана
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«Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран», — цитирует сообщение кабмина Украины ТАСС.
По словам первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киев хочет ввести санкции против Тегерана за якобы оказание помощи России.
В марте глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Украина до сих пор не представила никаких документов, доказывающих, что Россия применяла в ходе спецоперации иранские беспилотники.