МИД Ирана: Украина не предоставила доказательств, что Иран поставляет России беспилотники

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Иранский дипломат отметил, что на протяжении четырёх месяцев Иран ждёт второго раунда переговоров. Однако никаких реальных документов за это время представлено не было.

«Украинская команда всё время говорит, что через две недели, скоро, но ничего не происходит», — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее в МИД Ирана опровергли сообщения о строительстве с Россией завода по производству БПЛА.

Также сообщалось, что республиканцы в США добиваются запрета сотрудничества России и Ирана в атомной энергетике.