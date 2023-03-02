Узнать больше

МИД Ирана: Украина не предоставила доказательств, что Иран поставляет России беспилотники

Короткая ссылка
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Иранский дипломат отметил, что на протяжении четырёх месяцев Иран ждёт второго раунда переговоров. Однако никаких реальных документов за это время представлено не было.

«Украинская команда всё время говорит, что через две недели, скоро, но ничего не происходит», — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее в МИД Ирана опровергли сообщения о строительстве с Россией завода по производству БПЛА.

Также сообщалось, что республиканцы в США добиваются запрета сотрудничества России и Ирана в атомной энергетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить