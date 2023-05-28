Зеленский призвал Раду поддержать санкции против Ирана сроком на 50 лет
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт парламента под управлением киевского режима.
Отмечается, что соответствующий документ уже направили на рассмотрение в профильный комитет Рады, а также украинским парламентариям для ознакомления.
Уточняется, что внесённый Зеленский проект затрагивает аспекты, регулируемые в том числе украинскими законами, в связи с этим Рада должна его утвердить.
Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что недавние слова Зеленского в адрес республики о якобы поддержке «террористических действий России» являются политическим шоу.