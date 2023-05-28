Зеленский призвал Раду поддержать санкции против Ирана сроком на 50 лет

Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект документа о введении против Ирана санкций на 50 лет и призвал депутатов поддержать его идею.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт парламента под управлением киевского режима.

Отмечается, что соответствующий документ уже направили на рассмотрение в профильный комитет Рады, а также украинским парламентариям для ознакомления.

Уточняется, что внесённый Зеленский проект затрагивает аспекты, регулируемые в том числе украинскими законами, в связи с этим Рада должна его утвердить.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что недавние слова Зеленского в адрес республики о якобы поддержке «террористических действий России» являются политическим шоу.