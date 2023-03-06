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Представитель Госдепа Прайс: США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке

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Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

«Возвращение к СВПД не находится в нашей повестке уже на протяжении некоторого времени», — заявил он.

По его словам, в повестке Вашингтона по Ирану вопросы, касающиеся «репрессий иранских властей в отношении своего народа», а также «удерживаемых» в этой стране граждан США.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что движения в вопросе возобновления переговоров по СВПД в данный момент нет.

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