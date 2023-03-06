Представитель Госдепа Прайс: США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке
«Возвращение к СВПД не находится в нашей повестке уже на протяжении некоторого времени», — заявил он.
По его словам, в повестке Вашингтона по Ирану вопросы, касающиеся «репрессий иранских властей в отношении своего народа», а также «удерживаемых» в этой стране граждан США.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что движения в вопросе возобновления переговоров по СВПД в данный момент нет.