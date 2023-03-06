Ульянов: движения в вопросе возобновления переговоров по СВПД в данный момент нет

Движение в вопросе возобновления переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в данный момент отсутствует, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.

«Что касается возобновления переговоров по восстановлению СВПД, то здесь движения нет», — констатировал Ульянов.

Он добавил, что Иран, Россия и Китай выражают свою готовность завершить почти полностью согласованное решение в отношении сделки.

Однако, добавил Ульянов, Великобритания, Германия, Франция и США подобной готовности не демонстрируют.

Ранее Ульянов отмечал, что, в отличие от Запада, Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» СВПД.