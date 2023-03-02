Ульянов: Иран, Россия и Китай обладают политической волей для «реанимации» СВПД

В отличие от Запада, Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В интервью ТАСС он заявил, что для реанимации» ядерной сделки на данном этапе нужно только одно: возвращение участников переговоров в Австрию и успешное завершение дискуссии.

«Это вполне возможно при наличии соответствующей политической воли. У Ирана, России и Китая она есть. Со стороны западных стран мы этого не наблюдаем», — сказал Ульянов.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что СВПД находится «в палате интенсивной терапии».

20 декабря власти Соединённых Штатов заявили, что Тегеран «убил возможность быстрого взаимного возвращения» США и Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД может привести к неконтролируемой эскалации.