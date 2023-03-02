Ульянов: Иран, Россия и Китай обладают политической волей для «реанимации» СВПД
- Legion-Media
В интервью ТАСС он заявил, что для реанимации» ядерной сделки на данном этапе нужно только одно: возвращение участников переговоров в Австрию и успешное завершение дискуссии.
«Это вполне возможно при наличии соответствующей политической воли. У Ирана, России и Китая она есть. Со стороны западных стран мы этого не наблюдаем», — сказал Ульянов.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что СВПД находится «в палате интенсивной терапии».
20 декабря власти Соединённых Штатов заявили, что Тегеран «убил возможность быстрого взаимного возвращения» США и Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД может привести к неконтролируемой эскалации.