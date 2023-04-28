Постпред Ирана: США необходимо иметь волю, чтобы завершить переговоры по ядерной сделке

США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл.

Он отметил, что последние шаги в переговорах по СВДП могут быть сделаны без предварительных условий, а благодаря решимости сторон.

«США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры. Иран постоянно выражал свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения», — заявил он.

Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс ранее на брифинге заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что, в отличие от Запада, Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» СВПД.