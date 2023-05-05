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Белый дом: США продолжают пытаться достичь договорённостей по атомной программе Ирана

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Соединённые Штаты не отказываются от попыток добиться договорённостей по атомной программе Ирана.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжим искать возможности для дипломатического решения, которое вернёт атомную программу Ирана в прежние границы. Именно это, по нашему мнению, является наилучшим способом достижения желаемого результата», — передаёт его слова ТАСС.

13 апреля официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран призвал провести международное расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах.

29 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси во время переговоров со своим иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом подверг критике присутствие войск США на Ближнем Востоке.

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