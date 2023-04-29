Президент Ирана подверг критике присутствие войск США в ближневосточном регионе
- AP
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Об этом сообщает агентство IRNA.
Уточняется, что лидеры двух стран подчеркнули, что отношения между Ираном и Ираком носят «стратегический характер».
Также Раиси указал на деструктивный фактор присутствия войск США в регионе Ближнего Востока.
Помимо этого иранский президент также заявил о росте торгового оборота с Ираком.
Ранее президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.