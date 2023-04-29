Президент Ирана подверг критике присутствие войск США в ближневосточном регионе

Президент Ирана Ибрагим Раиси во время переговоров со своим иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом подверг критике присутствие войск США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что лидеры двух стран подчеркнули, что отношения между Ираном и Ираком носят «стратегический характер».

Также Раиси указал на деструктивный фактор присутствия войск США в регионе Ближнего Востока.

Помимо этого иранский президент также заявил о росте торгового оборота с Ираком.

Ранее президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.