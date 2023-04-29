Президент Ирана подверг критике присутствие войск США в ближневосточном регионе

Короткая ссылка
Президент Ирана Ибрагим Раиси во время переговоров со своим иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом подверг критике присутствие войск США на Ближнем Востоке.
Президент Ирана подверг критике присутствие войск США в ближневосточном регионе
  • AP
  • © Iranian Presidency Office

Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что лидеры двух стран подчеркнули, что отношения между Ираном и Ираком носят «стратегический характер».

Также Раиси указал на деструктивный фактор присутствия войск США в регионе Ближнего Востока.

Помимо этого иранский президент также заявил о росте торгового оборота с Ираком.

Ранее президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить