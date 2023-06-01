Глава МИД сообщил, что Иран станет полноправным членом ШОС в июне — июле текущего года

Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне — июле 2023 года. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Членство Ирана в ШОС будет окончательно закреплено в месяце тир (22 июня — 22 июля. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что страны — члены организации углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили динамику сотрудничества двух стран.

Стороны уделили особое внимание расширению диалога в ШОС, БРИКС и «группе двадцати».