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Лавров и глава МИД Индии высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили динамику сотрудничества двух стран.
Лавров и глава МИД Индии высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении на сайте российского ведомства.

«Министры дали высокую оценку динамике сотрудничества на важнейших направлениях особо привилегированного стратегического партнёрства наших стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено расширению диалога в ШОС, БРИКС и «группе двадцати».

Кроме того, был подтверждён обоюдный настрой на продолжение следования курсу на выстраивание «справедливой многополярной системы межгосударственных отношений», включая недопущение и воспрепятствование применению неоколониальных практик.

16 мая Лавров отметил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, с Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

25 мая Джайшанкар заявил о желании Индии вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень.

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