Лавров и глава МИД Индии высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях
- РИА Новости
Об этом сказано в заявлении на сайте российского ведомства.
«Министры дали высокую оценку динамике сотрудничества на важнейших направлениях особо привилегированного стратегического партнёрства наших стран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделено расширению диалога в ШОС, БРИКС и «группе двадцати».
Кроме того, был подтверждён обоюдный настрой на продолжение следования курсу на выстраивание «справедливой многополярной системы межгосударственных отношений», включая недопущение и воспрепятствование применению неоколониальных практик.
16 мая Лавров отметил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, с Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.
25 мая Джайшанкар заявил о желании Индии вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень.