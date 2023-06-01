Лавров и глава МИД Индии высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили динамику сотрудничества двух стран.

Об этом сказано в заявлении на сайте российского ведомства.

«Министры дали высокую оценку динамике сотрудничества на важнейших направлениях особо привилегированного стратегического партнёрства наших стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено расширению диалога в ШОС, БРИКС и «группе двадцати».

Кроме того, был подтверждён обоюдный настрой на продолжение следования курсу на выстраивание «справедливой многополярной системы межгосударственных отношений», включая недопущение и воспрепятствование применению неоколониальных практик.

16 мая Лавров отметил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, с Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

25 мая Джайшанкар заявил о желании Индии вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень.