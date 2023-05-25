Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Индии заявили о желании вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень

Короткая ссылка
Глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил о желании Индии вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень.
В Индии заявили о желании вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом он написал в своих соцсетях по итогам встречи с послом России в Нью-Дели Денисом Алиповым.

По словам Джайшанкара, в том числе это касается отношений в рамках межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Рад встретиться с послом России Денисом Алиповым сегодня вечером. Обсудили наше двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С нетерпением жду выхода на более высокий уровень», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить