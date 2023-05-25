В Индии заявили о желании вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень

Глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил о желании Индии вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень.

Об этом он написал в своих соцсетях по итогам встречи с послом России в Нью-Дели Денисом Алиповым.

По словам Джайшанкара, в том числе это касается отношений в рамках межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Рад встретиться с послом России Денисом Алиповым сегодня вечером. Обсудили наше двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С нетерпением жду выхода на более высокий уровень», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.