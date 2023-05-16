Лавров: уровень взаимодействия регионов России с КНР, Индией и Ираном существенно возрос

Уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Особо акцентирую, что за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия (регионов России. — RT) с государствами СНГ, Китайской Народной Республикой, Индией, Ираном, Турцией, арабскими странами», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.