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Лавров: уровень взаимодействия регионов России с КНР, Индией и Ираном существенно возрос

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Уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Особо акцентирую, что за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия (регионов России. — RT) с государствами СНГ, Китайской Народной Республикой, Индией, Ираном, Турцией, арабскими странами», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

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