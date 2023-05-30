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Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни

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Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Государства-члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития, углубляют сотрудничество по повышению благосостояния и уровня жизни людей на пространстве ШОС», — цитирует его РИА Новости.

Мин выразил уверенность, что форум ШОС поможет понять достижения стран-членов ШОС в борьбе с бедностью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.

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