Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

«Государства-члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития, углубляют сотрудничество по повышению благосостояния и уровня жизни людей на пространстве ШОС», — цитирует его РИА Новости.

Мин выразил уверенность, что форум ШОС поможет понять достижения стран-членов ШОС в борьбе с бедностью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.