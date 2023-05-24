Лукашенко заявил о создании крупнейшего объединения за счёт партнёрства ЕАЭС с БРИКС и ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

«На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате нашего Евразийского [экономического] союза, ШОС и БРИКС будет способствовать созданию крупнейшей коалиции государств, если мы, как говорят в народе, не прошлёпаем и не проспим», — сказал он.

Ранее в Иране заявили, что считают, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.