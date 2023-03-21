Министр экономики Ирана: будущее за ШОС и БРИКС

Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Региональные соглашения, особенно с важными региональными партнерами, такими как ШОС и БРИКС, — это то, что мировая экономика будет продвигать вперед на плечах этих экономических гигантов в ближайшие десятилетия», — сказал Хандузи.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери обсудил перспективы вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с генеральным секретарём Чжан Мином.