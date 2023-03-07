Узнать больше

Замглавы МИД Ирана обсудил перспективы вступления страны в ШОС с её генсеком

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери обсудил перспективы вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с генеральным секретарём Чжан Мином.
Замглавы МИД Ирана обсудил перспективы вступления страны в ШОС с её генсеком
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Ирана.

«Мы рассматриваем ШОС как институт сотрудничества независимых и сильных стран. Многосторонний подход ШОС свидетельствует о том, что её деятельность не носит исключительно протокольный характер, а отвечает нуждам стран в области безопасности и политики», — отметил Багери.

Со своей стороны, Чжан Мин поблагодарил Иран за стремление вступить в ШОС.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с Мином отметил решительность Тегерана в вопросе вступления в ШОС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить