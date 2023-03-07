Замглавы МИД Ирана обсудил перспективы вступления страны в ШОС с её генсеком
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Ирана.
«Мы рассматриваем ШОС как институт сотрудничества независимых и сильных стран. Многосторонний подход ШОС свидетельствует о том, что её деятельность не носит исключительно протокольный характер, а отвечает нуждам стран в области безопасности и политики», — отметил Багери.
Со своей стороны, Чжан Мин поблагодарил Иран за стремление вступить в ШОС.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с Мином отметил решительность Тегерана в вопросе вступления в ШОС.