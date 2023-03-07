Глава МИД Ирана заявил о решительности в вопросе вступления в ШОС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином отметил решительность Тегерана в вопросе вступления в ШОС.

«Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник в ходе встречи с Чжан Мином и его делегацией отметил решимость и серьёзность Ирана в вопросе участия и активной роли в ШОС», — сообщил иранский МИД в Telegram.

Абдоллахиян выразил надежду, что ШОС может играть важную роль в новых международных механизмах безопасности и экономики.

В декабре посол Ирана в Минске Саид Яри заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки белорусского МИД Игорь Белый отмечал, что в Минске готовы ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в ШОС.