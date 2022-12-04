Иранский посол: Иран поддерживает намерение Белоруссии вступить в ШОС

Посол Ирана в Минске Саид Яри в эфире телеканала ОНТ заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«ШОС — очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе. Такие страны как Китай, Индия, Россия, Иран, Пакистан могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях. Мы знаем, что Белоруссия начала процедуру присоединения к этой организации, и мы, конечно же, это поддерживаем», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает стать членом ШОС уже через год.