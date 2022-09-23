Лукашенко заявил о планах Белоруссии получить членство в ШОС уже через год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год.

«Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача всем органам власти, и МИД прежде всего, чтобы мы этот путь прошли за год», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Отмечается, что главным итогом встречи глав государств в Самарканде для республики стало начало процедуры её приёма в организацию.

15 сентября белорусский лидер прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где заявил, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.