Лукашенко: ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.

«Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели (мира. — RT) и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, в ШОС «вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал страны организации поддерживать усилия друг друга по защите своей безопасности и противодействовать попыткам внешних сил устроить в государствах ШОС «цветные революции».