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Лукашенко: ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.
Лукашенко: ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели (мира. — RT) и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, в ШОС «вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал страны организации поддерживать усилия друг друга по защите своей безопасности и противодействовать попыткам внешних сил устроить в государствах ШОС «цветные революции».

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