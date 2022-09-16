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Глава КНР призвал страны ШОС помогать друг другу бороться с попытками «цветных революций»

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Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде призвал страны организации поддерживать усилия друг друга по защите своей безопасности и противодействовать попыткам внешних сил устроить в государствах ШОС «цветные революции».
Глава КНР призвал страны ШОС помогать друг другу бороться с попытками «цветных революций»
  • AP
  • © Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo

«Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать «цветную революцию», совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе заявил, что организация должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

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