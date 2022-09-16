Токаев: ШОС должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе заявил, что организация должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

«Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности», — сообщила пресс-служба Токаева.

Уточняется, что глава Казахстана также представил своё видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.

Ранее сообщалось, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в узком составе начался в узбекском Самарканде.