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Саммит ШОС в узком составе начался в Самарканде

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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе начался в узбекском Самарканде.
Саммит ШОС в узком составе начался в Самарканде
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в повестке встречи широкий круг вопросов, в частности о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, задачах адаптации ШОС к новым геополитическим реалиям и т. д.

После заседания в узком составе пройдёт заседание в расширенном составе. По итогам саммита будет подписана Самаркандская декларация ШОС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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