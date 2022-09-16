Саммит ШОС в узком составе начался в Самарканде

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе начался в узбекском Самарканде.

Как сообщает РИА Новости, в повестке встречи широкий круг вопросов, в частности о перспективах углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, задачах адаптации ШОС к новым геополитическим реалиям и т. д.

После заседания в узком составе пройдёт заседание в расширенном составе. По итогам саммита будет подписана Самаркандская декларация ШОС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.