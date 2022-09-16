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Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС в Самарканде

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Президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС в Самарканде
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, лидеры стран ШОС 16 сентября примут участие в церемонии совместного фотографирования, а затем проведут заседание в узком составе.

Отмечается, что после они соберутся вновь для работы в расширенном составе, а также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

Ранее сообщалось, что лидеры ШОС рассмотрят заявку Мьянмы на получение статуса партнёра на встрече в Самарканде.

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