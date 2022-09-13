Лидеры ШОС рассмотрят заявку Мьянмы на получение статуса партнёра на встрече в Самарканде
«На предстоящем заседании Совета глав государств будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнёра ШОС по диалогу... Речи о предоставлении членства в организации не идёт», — сказал он РИА Новости.
По его словам, соответствующая заявка была подана в прошлом году.
22-е заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдёт 15-16 сентября в Самарканде.
Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.