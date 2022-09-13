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Лидеры ШОС рассмотрят заявку Мьянмы на получение статуса партнёра на встрече в Самарканде

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На встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества рассмотрят заявку Мьянмы на получение статуса партнёра ШОС, заявил спецпредставитель президента России по делам организации, посол по особым поручениям российского МИД Бахтиер Хакимов.

«На предстоящем заседании Совета глав государств будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнёра ШОС по диалогу... Речи о предоставлении членства в организации не идёт», — сказал он РИА Новости.

По его словам, соответствующая заявка была подана в прошлом году.

22-е заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдёт 15-16 сентября в Самарканде.

Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.

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