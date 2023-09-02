«Наклейка с трезубцем»: на Украине заявили о разработке собственных дальнобойных ракет с 2020 года

Киев ещё в 2020 году начал разработку дальнобойного ракетного вооружения, которое может поражать цели на расстоянии до 700 км, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы успешном применении украинского дальнобойного оружия на такой дистанции. По словам военных экспертов, украинский ВПК ранее не обладал возможностями создания такого оружия, а это свидетельствует о том, что оно полностью или частично сделано при участии Запада.

Украина ещё в 2020 году начала разработку дальнобойного ракетного вооружения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Что касается ракетной программы, мало кто знает... но первый указ президента относительно неё был ещё 1 марта 2020 года. Уже в январе-феврале 2020-го мы готовили соответствующее решение СНБО. Это очень сложный процесс, это очень сложная техника... Чтобы она была современной и преодолевала расстояние в тысячи километров — это мощная работа больших коллективов», — сказал Данилов в эфире телеканала «Рада».

Глава СНБО утверждает, что это оружие может поражать цели на расстоянии до 700 км. «Я могу сказать, что производство идёт... занимаются мощные производства, есть определённая кооперация», — добавил Данилов.

Стоит отметить, что ранее немецкое издание Die Welt опубликовало эксклюзивное интервью с секретарём украинского СНБО, в котором тот утверждал, что для ударов по объектам на территории России Киев якобы использует только оружие собственного производства.

«Что касается ситуации в России, то надо иметь в виду, что мы используем своё оружие. Оружие нашего собственного производства. Мы взяли на себя чёткие обязательства перед нашими партнёрами, что не будем применять их оружие на территории России. И мы выполняем эти обязательства. Запрет на применение нами нашего собственного оружия на территории России был бы несколько странным», — сказал Данилов.

Запросы Киева

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы успешном применении Киевом дальнобойного оружия собственного производства и поражении заданной цели на расстоянии 700 км. При этом лидер киевского режима не уточнил, о какой цели идёт речь и где она находилась.

По словам военных экспертов, самое дальнобойное вооружение в распоряжении Киева — это оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», разработанный украинским КБ «Южное». При этом его создатели утверждают, что в зависимости от типа ракеты дальность стрельбы ОТРК различна, но не превышает 500 км.

Украинский оперативно-тактический комплекс «Грoм-2» на параде в 2018 году

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Кроме того, отмечают специалисты, силы ПВО России обладают возможностью перехвата ракет этого комплекса. Так, весной этого года Минобороны РФ не раз сообщало об успешном уничтожении ракет.

«Этот комплекс разрабатывался долгое время, к нему проявляла интерес Саудовская Аравия, его показывали на парадах. При этом работы по «Грому-2» то прекращались, то возобновлялись. Этих ракет очень мало на Украине — цеха по их сборке были уничтожены ещё в 2022 году, и наши ПВО достаточно неплохо по ним отработали комплексами «Бук-М3» и С300-В4», — рассказал в беседе с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления функционеров киевского режима о якобы давно существующей программе по производству дальнобойного ракетного оружия, представители Украины продолжают требовать его поставок от своих западных спонсоров.

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Так, в начале августа советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что «ракеты (переданные Западом. — RT) уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится». После чего призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus: «Принятие решений от наших партнёров (по Taurus. — RT) было бы очень актуально», — подчеркнул он, добавив, что Киеву требуется больше оружия такого типа.

В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном 7 августа обратился с просьбой передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS для усиления возможностей Украины.

Напомним, ряд стран Запада уже поставляют киевскому режиму ракеты дальностью до 300 км: Британия передала ракеты Storm Shadow, а Франция — партию ракет SCALP.

Вместе с тем Берлин официально пока отказывается поставлять Киеву крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» большой дальности Taurus, а Вашингтон ещё не принял решение по вопросу передачи ATACMS.

В Москве уже отмечали, что поставки киевскому режиму дальнобойного оружия не заставят РФ прекратить спецоперацию, но изменят её географию. В начале 2023 года об этом заявил Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал глава государства в февральском послании к Федеральному собранию.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале июня заявил, что обсуждение странами Запада поставок дальнобойных ракет киевскому режиму обязывает Россию продолжать спецоперацию.

«Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

При этом поставки европейских ракет большой дальности ещё больше повысят напряжённость ситуации вокруг Украины, добавил Песков.

«Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут (на Украину. — RT). Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например из Франции, Германии, ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

AP

© Lewis Joly

Желания и возможности

Как заявил в комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко, украинский ВПК не смог бы за столь короткое время своими силами создать оружие, которое, как утверждает Данилов, преодолевает расстояние в «тысячи километров» или же, как говорит Зеленский, поражает цели на расстоянии до 700 км.

«В нынешней ситуации нужно объективно разделять возможности непосредственно Украины и те возможности, которыми её наделяют США и НАТО. Понятно, что если отнять интернет-связь, которую обеспечивает Илон Маск, разведданные, которые поставляет НАТО, остановить поставки боеприпасов США, то ВСУ исчезнут за две недели. Поэтому заявления о разработке нового оружия должны рассматриваться в контексте помощи от Вашингтона», — считает эксперт.

Речь идёт об использовании западных технологий, которые выдаются за домашние разработки, полагает Хроленко.

«Понятно, что никакие это не украинские технологии, и я считаю, что, когда речь идёт о ракетном оружии, это камуфляж — чьё-то другое оружие с наклеенным сверху трезубцем», — отметил военный обозреватель.

По мнению аналитика, Киев моментально утратит все «свои разработки» и возможность наносить удары по России, как только прекратится поддержка со стороны его западных партнёров.

«Если будет усиливаться тенденция на снижение финансирования Киева, а политический календарь в США и Западной Европе к этому располагает, то Украине будет уже не до разработки боеприпасов, якобы летящих на 700 км», — считает аналитик.

Со своей стороны, Юрий Кнутов не исключает варианта, что Украина могла создать новое или качественно улучшить уже существующее доморощенное вооружение, но только с помощью стран НАТО.

«Возможно, за последнее время с помощью Великобритании или других стран Украине удалось довести этот проект до логического конца — поднять дальность полёта и повысить точность наведения», — считает военный эксперт.

Запад имеет высокую степень доступа ко всем элементам украинской государственности, в том числе и к работе военно-промышленного комплекса страны, добавил Кнутов.

«Запад всё знает, получает все данные, советники находятся во всех штабах и на всех предприятиях. Страны НАТО получают абсолютно достоверную информацию о ситуации в армии Украины и о разработках ВПК, в том числе новых ракет и видов вооружений. Но необходимо подчеркнуть, что подобное оружие Украина если и создала, то только с участием Запада», — заключил аналитик.