Пентагон объявил о новом пакете военной помощи армии Украины на $175 млн

Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.

В списке поставляемых вооружений значится «оборудование для поддержки систем ПВО Украины», боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.

«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в области безопасности», — заявил Пентагон.

Кроме того, Соединённые Штаты объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Как ранее заявили в Кремле, американская помощь Украине не повлияет на ход спецоперации.