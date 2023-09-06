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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи армии Украины на $175 млн

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Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи армии Украины на $175 млн
  • РИА Новости

В списке поставляемых вооружений значится «оборудование для поддержки систем ПВО Украины», боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.

«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в области безопасности», — заявил Пентагон.

Кроме того, Соединённые Штаты объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Как ранее заявили в Кремле, американская помощь Украине не повлияет на ход спецоперации.

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