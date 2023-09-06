США объявили о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном
- РИА Новости
Об этом объявил Пентагон.
«120-мм танковые боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams», — указано в перечне поставляемых боеприпасов.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.
Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.