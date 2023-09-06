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США объявили о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном

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RT
Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
США объявили о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном
  • РИА Новости

Об этом объявил Пентагон.

«120-мм танковые боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams», — указано в перечне поставляемых боеприпасов.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.

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