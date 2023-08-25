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Захарова: боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю

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Поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.

Об этом говорится в статье официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованной на сайте «Комсомольской правды».

«Та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории», — сказала дипломат.

По её словам, на Украине уже происходит радиационное заражение почвы.

Также Захарова заявила, что украинцы должны требовать вывоза снарядов с обеднённым ураном.

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