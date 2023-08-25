Захарова: боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю
Об этом говорится в статье официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованной на сайте «Комсомольской правды».
«Та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории», — сказала дипломат.
По её словам, на Украине уже происходит радиационное заражение почвы.
Также Захарова заявила, что украинцы должны требовать вывоза снарядов с обеднённым ураном.