Захарова: украинцы должны требовать вывоза снарядов с обеднённым ураном
По её словам, они «гарантированно» провоцируют всплеск онкозаболеваний.
«Каждый склад с боеприпасами с обеднённым ураном, каждый танк, заправленный таким боекомплектом, — потенциально всплеск онкологии», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что британцы поставляют на Украину «настоящий яд» и украинцы должны это понимать.
В апреле корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, чем грозит использование ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном.