Захарова: украинцы должны требовать вывоза снарядов с обеднённым ураном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в статье для «Комсомольской правды», что украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обеднённым ураном как можно скорее.

По её словам, они «гарантированно» провоцируют всплеск онкозаболеваний. «Каждый склад с боеприпасами с обеднённым ураном, каждый танк, заправленный таким боекомплектом, — потенциально всплеск онкологии», — отметила дипломат. Захарова добавила, что британцы поставляют на Украину «настоящий яд» и украинцы должны это понимать. В апреле корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, чем грозит использование ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном.