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Захарова: украинцы должны требовать вывоза снарядов с обеднённым ураном

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в статье для «Комсомольской правды», что украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обеднённым ураном как можно скорее.

По её словам, они «гарантированно» провоцируют всплеск онкозаболеваний.

«Каждый склад с боеприпасами с обеднённым ураном, каждый танк, заправленный таким боекомплектом, — потенциально всплеск онкологии», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что британцы поставляют на Украину «настоящий яд» и украинцы должны это понимать.

В апреле корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, чем грозит использование ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном.

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