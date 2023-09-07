Песков: ответственность за передачу ВСУ снарядов с ураном лежит на США
- РИА Новости
Он отметил, что такие снаряды применялись в Югославии, где после этого возросло количество онкологических заболеваний.
По его словам, такая же ситуация будет ждать украинские территории, на которых применят такие боеприпасы.
«Ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве Соединённых Штатов Америки», — сказал Песков.
6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.
Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.