Песков: ответственность за передачу ВСУ снарядов с ураном лежит на США

Ответственность за передачу армии Украины боеприпасов с обеднённым ураном будет лежать на американском руководстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что такие снаряды применялись в Югославии, где после этого возросло количество онкологических заболеваний.

По его словам, такая же ситуация будет ждать украинские территории, на которых применят такие боеприпасы.

«Ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве Соединённых Штатов Америки», — сказал Песков.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.