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Рябков: передача США снарядов с обеднённым ураном Украине — преступный акт

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке заявил, что передача Соединёнными Штатами снарядов с обеднённым ураном Украине является преступным актом, ведущим к эскалации.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу», — прокомментировал Рябков.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.

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