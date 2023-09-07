Рябков: передача США снарядов с обеднённым ураном Украине — преступный акт

Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке заявил, что передача Соединёнными Штатами снарядов с обеднённым ураном Украине является преступным актом, ведущим к эскалации.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу», — прокомментировал Рябков.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.