Рябков: передача США снарядов с обеднённым ураном Украине — преступный акт
Об этом сообщает ТАСС.
«Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу», — прокомментировал Рябков.
6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.
Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.