Захарова напомнила об опасности обеднённого урана для организма человека

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби о том, что передаваемые украинской армии снаряды с обеднённым ураном не несут радиоактивной угрозы.

«Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма ...писали неоднократно», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что в местах применения таких боеприпасов фиксируется серьёзный рост онкологических заболеваний.

Она подчеркнула, что жертвами последствий применения обеднённого урана становятся как военнослужащие, так и мирные жители.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.