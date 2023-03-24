Подавший иск к НАТО из-за обеднённого урана адвокат Алексич заявил об эпидемии рака в Сербии

Адвокат Срджан Алексич, подавший коллективный иск к НАТО от лица пострадавших граждан Сербии, заявил об эпидемии рака в стране.

Об этом информирует RT на Балканах.

По его словам, на территорию центральной Сербии и Косова и Метохии было сброшено 15 тонн обеднённого урана.

«По информации самого НАТО, это больший уровень радиации, чем Хиросима и Нагасаки. Этот уран навечно останется в Сербии, что означает, что наши граждане всё больше и больше будут болеть. У нас эпидемия рака. Ежегодно заболевают 30 тысяч человек, умирает 15 тысяч. Это говорит о том, что обеднённый уран каждый год собирает свою дань в Сербии», — заявил он.

По его словам, в НАТО считают, что у них иммунитет и что они не несут ответственности.

«Мы это оспариваем, ведь это не так. НАТО должно ответить за гражданские жертвы, за людей, которые и сейчас заболевают из-за экологической катастрофы», — пояснил адвокат.

Он отметил, что альянс должен выплатить ущерб гражданам Сербии, которые заболели раком, в тех случаях, когда возможно доказать, что между обеднённым ураном и болезнью есть причинно-следственная связь.

«Это доказывают анализы крови, биопсия, которую мы провели двум нашим гражданам в итальянском Турине, так же, как это делали итальянские военные из миротворческой миссии в Косове и Боснии. Мы получили подтверждение, что присутствие в организме обеднённого урана в 500 раз выше допустимой нормы», — рассказал Алексич.

В январе 2022 года Срджан Алексич сообщил, что в Высший суд в Белграде будут поданы два новых иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обеднённого урана в 1999 году.

По его словам, необходимо ясно доказать, что в том месте, где находились истцы, НАТО произвело бомбардировки обеднённым ураном.

Как подчеркнул юрист, альянс использовал на сербской территории обеднённый уран, хотя мог, имея превосходство в силе, использовать конвенционное оружие.