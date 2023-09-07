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Посольство России в США: поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения

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В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что решением поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном администрация США ставит крест на целых поколениях.

Об этом информирует РИА Новости.

В ведомстве решение администрации США поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном назвали «показателем бесчеловечности».

«Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН выступили против использования боеприпасов с обеднённым ураном.

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