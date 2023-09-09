Конец иллюзий: в британском Генштабе рассказали о реакции на уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев кадры уничтоженного в зоне СВО танка Challenger 2. Ранее в сети было опубликовано видео поражения этой бронемашины в Запорожской области, а затем появилась не подтверждённая пока информация, что российские военные уничтожили и второй из 14 британских танков, переданных киевскому режиму. Новый глава Минобороны Грант Шэппс уже заявил, что Лондон не намерен передавать Украине новые танки. Как отмечают военные эксперты, Challenger 2 был впервые потерян в бою за почти 30 лет после его принятия на вооружение, поэтому у многих британцев могла возникнуть иллюзия его неуязвимости. При этом российские противотанковые средства совершенствовались в последние годы, а после появления информации о грядущих поставках западных танков Киеву начались тренировки по борьбе с ними, напомнили аналитики.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании генерал Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, узнав об уничтожении российскими войсками в зоне спецоперации британского танка Challenger 2.

«Это вызвало у меня сильные эмоции, ведь я, возможно, и сам забирался на этот танк. Дело в том, что мы испытываем глубокую привязанность к машинам и технике, с помощью которых ведём бои в последние годы. Но я также осознаю, что на войне такое (уничтожение техники. — RT) бывает», — заявил Сандерс в интервью порталу forces.net.

При этом британский военачальник добавил, что его страна может гордиться переданной Украине техникой. «Во многих отношениях Challenger — это один из наиболее продвинутых танков в мире и, безусловно, самый защищённый», — сказал Сандерс.

Без замены

О первом подтверждённом уничтожении в зоне СВО танка Challenger 2 стало известно 5 сентября. Кадры с дымящейся бронированной машиной появились в украинских соцсетях, после чего о произошедшем сообщили газета The Guardian, телеканал Sky News и другие британские СМИ.

По их данным, Challenger 2 был подбит в районе села Работино на Запорожском направлении, где последние месяцы идут ожесточённые бои. При этом The Guardian подчеркнула, что Challenger 2 был впервые уничтожен в бою с начала их применения в 1994 году.

Основной боевой танк Challenger 2

Gettyimages.ru

© Leon Neal

Стоит отметить, что в день публикации интервью с начальником британского Генштаба появилась информация об уничтожении второго Challenger 2. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявили, что на том же направлении был подбит второй Challenger — выстрелом из ПТРК «Корнет».

«По предварительной информации, сделали это наши славные воины из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии... Всего у нацистов осталось 12 танков данной модели», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее авторы американского военно-политического журнала Military Watch выразили мнение, что уничтожение британского основного боевого танка демонстрирует способность российских ПТРК «Корнет» поражать любой западный танк.

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Напомним, в начале 2023 года Лондон передал киевскому режиму 14 танков Challenger 2. До недавнего времени они не были замечены на линии соприкосновения, однако в августе Киеву пришлось бросить в бой резервную 82-ю десантно-штурмовую бригаду (на вооружении которой стоят эти машины) на один из ключевых участков фронта в районе села Работино.

По данным The Guardian, после передачи танков Украине у Великобритании осталось 213 Challenger 2. При этом ещё в марте членам парламента сообщили, что в рабочем состоянии находятся только 157 из этих машин. В свою очередь, новый глава британского Минобороны Грант Шэппс уже заявил, что у Лондона нет намерений отправлять Киеву другие Challenger 2 на замену уничтоженным.

Киевский режим на протяжении года неоднократно требовал у стран Запада поставок основных боевых танков, которые якобы должны были обеспечить успех контрнаступления. 4 июня ВСУ бросили в бой бригады, в том числе подготовленные НАТО и оснащённые западной техникой. Однако Вооружённым силам России удалось не только удержать позиции, но и уничтожить огромное количество личного состава противника и техники, включая западную.

Как заявил 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу, за три месяца ВСУ потеряли 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Неоднократно сообщалось об уничтожении немецких танков Leopard, американских БМП Bradley, французских колёсных танков AMX-10RC, шведских БМП CV90 и другой западной бронетехники и артиллерии (несколько образцов было захвачено).

Несмотря на это, страны Запада не отказываются от поставок оружия Киеву, в том числе танков. Так, в Минобороны Дании 8 сентября заявили, что десять танков Leopard 1 «уже находятся на территории Украины и ещё больше — на подходе». А по словам представителей Пентагона, Киев должен получить первые танки Abrams этой осенью.

«Так будет и дальше»

Для британских военных стало неожиданностью уничтожение на поле боя Сhallenger 2, ведь это произошло впервые со времён иракской кампании, отметил в разговоре с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Причём первый случай произошёл во время войны в Ираке, когда этот танк был подбит в результате дружественного огня. Но на Украине это первый случай в их истории, когда Сhallenger 2 был уничтожен противником. Поэтому им неприятно. Оказалось, что эти танки легко уязвимы, если только они не стоят на закрытой, отдалённой от ударных средств противника позиции», — подчеркнул эксперт.

Украинских военных обучают работе с Challenger 2

Gettyimages.ru

© Leon Neal

Кроме того, по его словам, британцы последовательно сокращали количество танков в своих войсках, так как не предполагали, что они когда-либо будут участвовать в большом общевойсковом бою.

«Это понятно: кто поплывёт через Ла-Манш, чтобы на них нападать? Кроме того, промышленность и в целом экономика Великобритании сейчас в глубоком кризисе, и уже нет никаких шансов на возрождение былой мощи британской армии. По мнению высших лиц Пентагона, британская армия вообще уже вышла из числа ведущих армий мира и не представляет собой серьёзной военной силы», — сказал военный эксперт.

По мнению Владимира Прохватилова, использование киевским режимом Challenger 2 на передовой может говорить о том, что резервы ВСУ подходят к концу.

«Challenger — танки необычные. У них нарезное главное орудие, что отличает их от нормальных современных танков с гладкоствольными орудиями. Это делает его очень точным, но только при условии, что он ведёт стрельбу, стоя на месте и никуда не перемещаясь: при испытаниях во время тендера в Греции выяснилось, что в движении попасть в цель он практически не может. До сих пор ВСУ использовали Challenger 2 как самоходное орудие для дальней стрельбы из закрытой позиции. А в открытом бою защититься он не смог, в движении по целям не попал. Вот и всё. Так будет и дальше», — рассказал военный обозреватель.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов констатировал, что Вооружённые силы Великобритании, в особенности их танковые подразделения, уже давно не принимали участия в масштабных боевых действиях, поэтому генерал Сандерс мог уверовать в «неуничтожимость» танка Challenger 2 и был шокирован обратным.

«Англичане забыли, что их бронетехника не была в серьёзном бою со времени вторжения в Ирак, где Великобритания играла второстепенную роль, а её подразделения в танковых сражениях не участвовали. Тогда армия Ирака была разгромлена авиацией — танкам там и делать было нечего. Challenger 2 присутствовали и в Югославии, но и там эти машины были на вторых ролях. Поэтому у британцев возникла иллюзия, что это неуязвимый танк, который никто не может уничтожить», — пояснил эксперт.

Однако в зоне СВО Challenger 2 был опробован в боестолкновении между двумя большими армиями, и стало понятно, что этот танк можно подбить, как и любой другой, добавил Кнутов.

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«Конечно, это шокировало начальника Генштаба Великобритании настолько, что он, не скрывая, признался в этом на камеру. Для него стало потрясением, что российские противотанковые управляемые ракеты в состоянии справиться с любым танком и что Challenger 2 для них сложной целью не является», — отметил собеседник RT.

Эксперт напомнил, что ранее британское оборонное ведомство планировало сократить и без того небольшое количество танков, так как в локальных конфликтах XXI века они якобы будут не нужны. Однако ситуация на Украине показала обратное, как и продемонстрировала уязвимость техники производства стран НАТО, добавил Кнутов.

«Активно горят немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley. Теперь, когда Киев бросил в бой резервную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, выведены из строя два танка Challenger 2. Концепция НАТО времён холодной войны, для которой они изготовили эти машины, оказалась ошибочна: эти танки по 70 т просто вязнут в грунте, а их хвалёная многослойная броня не защищает от российских противотанковых ракет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ВС РФ уделяют большое внимание борьбе с натовской техникой, в том числе с танками. Когда появилась информация, что техника НАТО окажется на вооружении ВСУ, были созданы специальные подразделения по борьбе с ними.

«Как мы видим, обучение наших военнослужащих прошло успешно, и сейчас на поле боя горят и танки Leopard, и Challenger, и в ближайшем будущем так же будут гореть американские Abrams», — заключил Юрий Кнутов.