«Превысили 66 тыс. человек»: Шойгу сообщил о колоссальных потерях ВСУ за три месяца контрнаступления

Киевский режим за три месяца контрнаступления не достиг своих целей ни на одном из направлений в зоне проведения СВО, заявил Сергей Шойгу. По словам министра обороны РФ, военное командование Украины старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех, несмотря на колоссальные потери. Подобные действия лишь затягивают украинский конфликт, подчеркнул глава Минобороны России. Шойгу также выразил благодарность личному составу Вооружённых сил РФ за боевой настрой и нацеленность на победу.

Киевский режим третий месяц подряд предпринимает попытки вести так называемое контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на колоссальные потери. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, а украинским формированиям не удалось достичь своих целей ни на одном из направлений в зоне СВО.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — заявил Шойгу.

Наряду с этим он отметил, что высокоточными ударами российских ВС за прошедший месяц было поражено 34 командных пункта ВСУ оперативно-тактического звена управления, боевыми расчётами ПВО сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

«Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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Накануне Владимир Путин назвал провалом украинское контрнаступление, выразив надежду на то, что в дальнейшем ситуация будет развиваться таким же образом.

«Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так», — сказал президент России.

Направления СВО

Сергей Шойгу более детально остановился на обстановке на линии боевого соприкосновения. Так, по словам министра обороны России, наиболее напряжённая обстановка сложилась на Запорожском направлении, где украинские войска ввели в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов.

«Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесён значительный ущерб украинским подразделениям», — сказал он.

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Также министр рассказал о решительных действиях российских войск на Купянском и Кременском направлениях, где был освобождён населённый пункт Новосёловское и значительно улучшены позиции по переднему краю.

«В ходе наступления храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков. Благодарю личный состав за боевой настрой и нацеленность на победу», — заявил Шойгу.

Военно-транспортная авиация

Также Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции самолётами военно-транспортной авиации совершено 8 тыс. самолёто-вылетов, перевезены почти 376 тыс. военнослужащих, свыше 2,7 тыс. единиц военной техники и 132 тыс. т грузов.

«Кроме того, военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий нашей группировки в Сирии. На совещании рассмотрим возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации», — сказал он.

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Начало учебного года в ВС РФ

Говоря о начале нового учебного года в Вооружённых силах РФ, Сергей Шойгу отметил, что программы обучения скорректированы с учётом опыта СВО.

По его словам, особое внимание будет уделено практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы.

При этом кадеты и суворовцы будут изучать основы военной и военно-морской подготовки, пройдут курсы тактической медицины, армейской тактической стрельбы и применения беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, преподаватели, слушатели и курсанты примут участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки войск, командно-штабных учениях.

Всего 1 сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения Министерства обороны, в том числе недавно созданные Военно-инженерная академия в Нахабине, Донецкое высшее общевойсковое командное училище, Иркутское суворовское военное училище.