Зерновая сделка, контрнаступление ВСУ и переговоры с Киевом: о чём говорил Путин по итогам встречи с Эрдоганом

Реанимирование «Черноморской инициативы» может быть рассмотрено Россией, но только при полном выполнении всех зафиксированных ранее договорённостей о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Президент России также поблагодарил турецкого коллегу за прилагаемые усилия в вопросе урегулирования конфликта на Украине. При этом глава государства назвал провалом контрнаступление, предпринятое киевским режимом в зоне СВО.

Россия готова рассмотреть возможность реанимировать так называемую Черноморскую инициативу по вывозу зерна из украинских портов. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Я сегодня об этом ещё раз сказал господину президенту (Турции. — RT), и сделаем это сразу же — сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — подчеркнул Путин.

Глава государства подчеркнул, что турецкий лидер уделил на встрече значительное внимание вопросу, связанному с решением Москвы выйти из зерновой сделки. По его словам, Россию вынудили пойти на этот шаг, поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать её выполнение в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки.

«То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок», — пояснил президент России.

Россия будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договорённости

При этом Путин указал, что, пока Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов: «Это не может быть терпимым дальше».

Российский президент также обратил внимание на то, что, несмотря на прекращение реализации сделки, цены на зерновые продолжают снижаться и физического недостатка в продовольствии нет.

«Есть проблемы с его справедливым распределением — это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой», — заметил он.

В преддверии сочинской встречи лидеров России и Турции в СМИ появилась информация о новом пакете предложений, который был разработан ООН в сотрудничестве с Анкарой, по вопросу возобновления зерновой сделки. В нём говорится о включении европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокировании замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти предложения подразумевались и ранее, только так и не заработали.

Контрнаступление ВСУ

Один из вопросов на пресс-конференции касался предпринятого войсками киевского режима контрнаступления и его некой «пробуксовки».

«Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так», — сказал Путин.

Он также выразил надежду, что ситуация и в дальнейшем будет развиваться таким же образом.

Путин — о контрнаступлении ВСУ

Наряду с этим министр обороны Сергей Шойгу в разговоре с журналистами подтвердил слова Верховного главнокомандующего о провале контрнаступления ВСУ. При этом он сообщил, что в последние десять дней украинские военнослужащие предпринимали яростные атаки.

«С большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определённые населëнные пункты», — сказал Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса

При этом президент России вновь заявил, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом и сейчас не отказывается. Владимир Путин выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия на этом направлении.

«Он всегда уделял этому, и уделяет, и сегодня уделял большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договорённость, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку. Просто к этому никто не возвращается», — заметил российский лидер.

Также, по его словам, российская сторона никогда не отказывалась от посреднических услуг в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«Мы знаем о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств», — добавил он.